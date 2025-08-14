L’auto si muove da sola e lo schiaccia: un uomo di 60 anni perde la vita nell’Agrigentino

Una nuova tragedia sconvolge la comunità di Favara. Un uomo di sessant’anni, Domenico “Mimmo” Pitruzzella, ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente domestico. Il dramma si è consumato in contrada Crocca, lungo la strada provinciale 3 che collega il comune agrigentino a Villaggio Mosè.

Stando alle prime informazioni raccolte, l’uomo sarebbe rimasto fatalmente schiacciato tra la sua automobile e il cancello della propria abitazione. Pitruzzella, figura molto conosciuta e stimata a Favara, in particolare per aver gestito per anni una nota palestra, si apprestava a uscire. Sembra che, dopo essere sceso per un istante dal veicolo, sia stato travolto dalla sua stessa auto, che si sarebbe mossa inaspettatamente.

Nonostante la rapidità dei soccorsi, con l’arrivo di tre ambulanze, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, per il sessantenne non c’è stato purtroppo nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul posto.