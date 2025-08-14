Cronaca

Notte di follia a Palermo: scappa dalla Polizia su una moto rubata e si schianta in via Oreto

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Una folle corsa contromano, a bordo di una moto da cross risultata rubata e senza aver mai conseguito la patente. Si è conclusa con un arresto la fuga di un diciottenne per le strade di Palermo. L’inseguimento si è interrotto bruscamente in zona Oreto, quando il giovane si è schiantato contro una Fiat Panda.

Tutto ha avuto inizio in corso dei Mille. Lì, una pattuglia della Polizia ha notato due ragazzi su una moto da cross che, alla vista della volante, hanno accelerato nel tentativo di dileguarsi. Gli agenti hanno intimato l’alt, ma per tutta risposta il conducente ha dato gas, lanciandosi in una fuga spericolata che lo ha portato a invadere persino la corsia preferenziale del tram, creando il panico tra automobilisti e pedoni.

Più volte, nel disperato tentativo di seminare la volante, il diciottenne ha imboccato diverse strade contromano. La sua corsa è finita all’altezza di una rotatoria nella zona di via Oreto, con l’impatto contro un’utilitaria. Neanche dopo l’incidente si è dato per vinto: sceso dalla moto, ha provato un’ultima, improbabile fuga a piedi, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato dagli agenti.

Accompagnato in questura, il giovane è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione. Il Gip di Palermo ha già convalidato l’arresto.

News suggerite per te:

  1. 18enne cammina con moto rubata in corso Calatafimi, beccato da poliziotto
  2. Palermo, perde il controllo della moto e si schianta contro un muro e una cabina Enel: grave 26enne
  3. Arrestati mentre rubano moto a Palermo, la folla aggredisce la polizia
  4. Si sveglia dal coma e scappa nudo dall’ospedale, avviene in Sicilia
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Neve a Ferragosto in Sicilia, (e non è uno scherzo): fiocchi bianchi sulle Madonie VIDEO
Cronaca
Maxi rissa in spiaggia e Ferragosto di follia, ombrelloni usati come armi a Marsala
Cronaca
“Eri il mio ossigeno”: la lettera straziante della mamma di Jasmine
Cronaca
A Capaci c’è l’alga tossica, stop ai bagni in mare
Cronaca