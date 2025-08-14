Cronaca

Schianto all’alba a Trapani, la corsa si ferma contro un muro: muore un 46enne di Valderice

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
La notte che precede il Ferragosto si è trasformata in tragedia a Trapani. Un destino crudele ha interrotto la vita di Antonio Coppola, 46 anni, residente a Valderice, in un drammatico incidente stradale avvenuto nelle prime ore del mattino.

Erano circa le 4 quando, al volante della sua Ford Fiesta, l’uomo stava percorrendo via Virgilio in direzione della zona industriale. All’improvviso, per ragioni ancora al vaglio delle autorità, ha perso il controllo della vettura. La sua corsa è finita in modo autonomo e violentissimo contro un muretto, nei pressi del passaggio a livello e della struttura che ospita il “Mercato Amico”.

L’impatto non gli ha lasciato scampo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per il 46enne non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso avvenuto sul colpo. Gli agenti della Polizia Municipale, supportati dai Carabinieri, hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica. L’assenza di segni di frenata sull’asfalto fa ipotizzare agli inquirenti che un improvviso colpo di sonno possa essere la causa scatenante della tragedia.

Nessun commento

