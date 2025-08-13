Cronaca

La spiaggia si allarga ancora a Carini: giù una casa abusiva, la demolisce l’ex proprietario

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Le demolizioni non si fermano nemmeno durante la settimana di Ferragosto e la spiaggia libera di Carini, in provincia di Palermo, si allarga ancora. Un’altra villetta abusiva, al civico 573 del lungomare Cristoforo Colombo, è andata giù.
A demolirla questa volta è stato l’ex proprietario.

“L’immobile – spiega il sindaco Giovì Monteleone – era stato acquisito al patrimonio comunale poiché in un primo momento il proprietario non aveva ottemperato all’ordinanza di demolizione. Dopo un lungo contenzioso i tribunali amministrativi hanno dato ragione al Comune quindi l’ex proprietario, presentando una richiesta per essere autorizzato a demolire sotto il controllo del Comune, ha ripristinato tra ieri e oggi lo stato originario dei luoghi”.

