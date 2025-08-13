Allerta meteo gialla in Sicilia, bollettino della Protezione civile

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, giovedì 14 agosto.
Per Palermo, come per tutta la Sicilia, nella giornata di domani è prevista allerta gialla.
Il bollettino prevede piogge da isolate a sparse ad evoluzione pomeridiana e serale, a prevalente carattere di
rovescio o temporale, su zone interne, con quantitativi cumulati da deboli a
puntualmente moderati
.
