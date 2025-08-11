Paura sul traghetto partito da Palermo: incendio a bordo, sindacati: “E pensano al Ponte”

“L’ennesima tragedia sfiorata. Si tratta di traghetti vecchi, varati negli anni 2000. Non solo il Raffaele Rubattino ma anche le Grandi Navi Veloci sono navi vecchie, obsolete, incidentate e riparate più volte, oltre che inquinanti al massimo”. Lo afferma il segretario generale della Fiom Cgil Palermo e Sicilia, a proposito dell’incendio nella sala macchina della nave partita dal porto di Palermo e rimasta alla deriva nelle acque del golfo di Napoli.

“Da anni – aggiunge Francesco Foti – la Fiom denuncia che questi traghetti andrebbero alienati e sostituti con traghetti di nuova generazione, per dare un servizio sicuro e adeguato a tutti i cittadini che utilizzano le navi e per dare di conseguenza lavoro al Cantiere Navale di Palermo. Prova ne è il traghetto in corso di costruzione allo stabilimento Fincantieri di Palermo per la Regione siciliana che collegherà le isole. E, a questo proposito, noi siamo in attesa di sapere se la regione confermerà anche la realizzazione del secondo traghetto. Questo significa che serve una politica nuova legata al trasporto marittimo: anziché stanziare milioni di euro per costruire navi da guerra, la logica vorrebbe che questi soldi servissero per costruire traghetti moderni e sostenibili, capaci di garantire servizi efficienti e sicurezza ai cittadini, che pagano biglietti onerosi per usarli. E sarebbe un volano di crescita per il cantiere e per l’indotto”.

“In Sicilia – conclude Foti – mancano strade, autostrade, ferrovie, strade provinciali, tutto il trasporto terrestre è all’anno zero. E anche il trasporto marittimo, che è in capo al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini, andrebbe riammodernato con una politica di investimenti legata alla crescita e allo sviluppo, prima di pensare al Ponte sullo Stretto”. La Fiom rivolge un plauso ai lavoratori che sono riusciti “a domare le fiamme e a evitare la tragedia”