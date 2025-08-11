Colpo da film in via Emilia: entrano in casa senza scasso e portano via la cassaforte con l’ascensore

Un colpo da maestri, studiato nei minimi dettagli e messo a segno con una precisione chirurgica. A Palermo, in un appartamento di via Emilia, una banda di ladri professionisti ha svaligiato un’abitazione portando via l’intera cassaforte, il tutto senza lasciare alcun segno di effrazione. Un’operazione talmente “pulita” da far pensare a un furto su commissione.

I malviventi, si stima un gruppo di almeno cinque o sei persone, tutti incappucciati e vestiti di nero, hanno agito indisturbati mentre i proprietari di casa si trovavano fuori città per le vacanze. Secondo una prima ricostruzione, la banda sarebbe entrata nell’appartamento aprendo la porta d’ingresso senza forzarla, un dettaglio che lascia ipotizzare l’uso di chiavi adulterine o tecniche avanzate di scasso.

Una volta dentro, i ladri hanno agito a colpo sicuro, senza mettere a soqquadro le stanze. Hanno individuato la cassaforte, nascosta all’interno di un mobile, l’hanno smurata utilizzando attrezzi specifici e, con una freddezza impressionante, l’hanno caricata sull’ascensore per trasportarla fuori dal palazzo e far perdere le proprie tracce.

Il modo di agire suggerisce che la banda fosse in possesso di informazioni riservate e avesse pianificato ogni mossa. Al momento, non è ancora stata formalizzata una denuncia, ma è probabile che avvenga nelle prossime ore, al rientro dei proprietari. Resta da quantificare il bottino, ma la professionalità dimostrata nel furto fa temere che all’interno della cassaforte fossero custoditi oggetti di grande valore. Questo episodio si inserisce in una scia di furti simili che preoccupa la città di Palermo.