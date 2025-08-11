Cronaca

Atterrano a Palermo con le valigie piene di sigarette, così due passeggeri sono finiti nei guai (e in carcere)

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che operano presso lo scalo aeroportuale “Falcone – Borsellino”, hanno arrestato, in flagranza di reato per traffico di tabacchi lavorati esteri, due cittadini stranieri provenienti da una località estera che hanno introdotto in Italia 64 kg di TLE destinati alla rivendita su circuiti di distribuzione illegali.

Le fiamme gialle della Compagnia di Palermo-Punta Raisi e i funzionari ADM della Sezione Operativa Territoriale hanno individuato i due passeggeri nell’ambito degli ordinari controlli in area arrivi dello scalo aeroportuale allorquando venivano fornite dagli stessi dichiarazioni contraddittorie circa il motivo del viaggio e la destinazione finale.

Tenuto conto anche dell’atteggiamento anomalo e dei segni di evidente nervosismo, si è proceduto quindi ad approfondire il controllo con l’ispezione dei bagagli dei passeggeri all’interno dei quali gli operanti hanno scoperto 320 stecche di sigarette di un noto marchio internazionale prive dei sigilli dei Monopoli di Stato.

I due soggetti sono stati tratti, pertanto, in arresto e condotti presso il carcere “Pagliarelli” di Palermo a disposizione della locale A.G..

L’odierna attività di servizio portata a termine conferma la costante attenzione e il perdurante impegno della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane nel contrasto al contrabbando di sigarette

