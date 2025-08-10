Scivola dal gommone e finisce sull’elica: la vittima è il monrealese Simone La Torre, 23 anni

Una giornata di sole e allegria con gli amici si è trasformata in un incubo senza ritorno. Monreale è sotto shock per la tragica scomparsa di Simone La Torre, un ragazzo di appena 23 anni, residente nella frazione di Aquino, la cui giovane vita è stata strappata via ieri pomeriggio nel mare di Mondello.

Quella che doveva essere una spensierata uscita in gommone si è conclusa nel peggiore dei modi. Secondo una prima ricostruzione della Capitaneria di Porto, basata sulle testimonianze degli amici presenti, Simone era seduto su uno dei tubolari dell’imbarcazione, noleggiata per l’occasione. Forse un’onda anomala, un movimento improvviso o una semplice distrazione gli hanno fatto perdere l’equilibrio, facendolo cadere in acqua proprio a poppa. In quel punto, le pale dell’elica del motore, ancora in funzione, non gli hanno lasciato scampo, colpendolo con violenza al torace e agli arti.

Sotto shock, gli amici non hanno esitato un solo istante a tuffarsi per recuperarlo. Lo hanno issato a bordo e sono partiti a tutta velocità verso il molo di Mondello, in una corsa disperata contro il tempo. Allertati via radio, i sanitari del 118 erano già pronti sulla banchina, insieme a Polizia, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto. Ma per Simone, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Le ferite erano troppo profonde, aveva perso troppo sangue e, nonostante i tentativi di rianimazione, i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Ora la parola passa agli inquirenti. La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sulla dinamica e accertare eventuali responsabilità Al vaglio degli investigatori ci sono diversi punti cruciali: chi fosse alla guida al momento della tragedia e se fosse in possesso della necessaria patente nautica, obbligatoria per imbarcazioni di quella potenza. Gli amici, ancora sconvolti, sono stati ascoltati a lungo per ricostruire quegli attimi terribili.

Il corpo del giovane è stato trasferito all’istituto di medicina legale del Policlinico, a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà se disporre l’autopsia per chiarire ogni dubbio.