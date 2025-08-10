Sangue in Corso dei Mille: scoppia una rissa, due palermitani accoltellati

Una serata di tensione si è conclusa nel sangue in corso dei Mille a Palermo. Due uomini, rispettivamente di 35 e 27 anni, si sono presentati nella tarda serata di ieri al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla con evidenti ferite da arma da taglio. Immediatamente allertati dal personale sanitario, i carabinieri hanno avviato le indagini, ricostruendo l’accaduto: i due sarebbero rimasti coinvolti in una violenta rissa scoppiata poco prima nella nota via della città.

Sulle cause che hanno scatenato la lite vige il più stretto riserbo, complice il silenzio dei due feriti che hanno preferito non collaborare con gli inquirenti. Per fare luce sulla dinamica e identificare tutte le persone coinvolte, i militari stanno ora passando al setaccio le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. L’ipotesi è che altre persone possano essere rimaste ferite nella colluttazione e abbiano evitato di ricorrere alle cure mediche per non essere identificate.