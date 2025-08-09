Cronaca

Brucia il Vesuvio, volontari siciliani pronti a partire per i soccorsi

Incendio Vesuvio, Schifani: “Squadre di volontari siciliani pronte a partire”
di Redazione Web
Palermo – “La Sicilia è pronta a sostenere la Campania, duramente colpita dall’incendio che sta interessando il Parco nazionale del Vesuvio. Due squadre di volontari antincendio, per un totale di sette unità, stanno per partire in nave da Palermo per raggiungere l’area interessata, come comunicatomi dal capo della nostra Protezione civile regionale, Salvo Cocina, in costante contatto con il coordinamento delle Regioni e con la Sala Situazioni Italia. Ho inoltre autorizzato l’ingegner Cocina a predisporre ogni ulteriore intervento necessario”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Pur impegnata nella difesa del proprio territorio, la Sicilia conferma il proprio contributo, nel segno della solidarietà e della collaborazione tra Regioni”.

