Far-West Palermo, turista pestato a sangue e rapinato di 13 euro

Ancora una notte di violenza nel centro storico di Palermo. Un turista tedesco è stato brutalmente aggredito e rapinato la scorsa notte alla Vucciria da tre giovani, due di nazionalità tunisina e un marocchino, per un bottino di appena 13 euro.

L’uomo stava rientrando in albergo quando è stato accerchiato dal gruppetto. In pochi istanti, i tre lo hanno sopraffatto con la forza, riuscendo a strappargli il borsello contenente la magra somma di denaro.

Immediatamente soccorso, il turista è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118 per le cure del caso. Nel frattempo, i carabinieri, giunti sul posto, hanno setacciato l’intera area, riuscendo in breve tempo a identificare due dei presunti aggressori.

Si tratta di due ragazzi tunisini di 20 e 21 anni, che sono stati denunciati. Secondo gli inquirenti, non sarebbe la prima volta: i due sarebbero responsabili di altre aggressioni simili ai danni di turisti. Adesso è caccia aperta al terzo componente del branco, che con queste azioni sta arrecando un grave danno all’immagine turistica della città.