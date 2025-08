Follia dopo lite condominiale a Palermo, operaio pestato e gettato nel vano ascensore: è gravissimo

Una lite condominiale è degenerata in una brutale aggressione nel cuore della Vucciria, a Palermo. Un operaio edile è stato prima picchiato e poi gettato nella tromba dell’ascensore di un palazzo in via Coltellieri.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da una discussione con alcuni residenti mentre l’uomo stava smontando un’impalcatura, utilizzata in precedenza per rimuovere delle antenne televisive. Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti: l’operaio è stato colpito con calci e pugni fino a quando uno degli aggressori lo ha spinto nel vano dell’ascensore, al momento in ristrutturazione.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per il recupero del malcapitato. I sanitari del 118, giunti immediatamente, lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Civico, dove si trova attualmente ricoverato. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare i responsabili del violento gesto.