Alfa Romeo Tonale della Polizia prende fuoco in viale Regione Siciliana

Un’auto della polizia di Stato di Palermo ha preso fuoco mentre attraversava viale Regione Siciliana. L’auto ha iniziato ad essere inghiottita dalle fiamme e i poliziotti hanno fatto in tempo a scendere dal mezzo e mettersi al sicuro. Uno dei poliziotti, tuttavia, ha riportato lievi ferite e ha fatto ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso.

L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, mentre la carreggiata è rimasta parzialmente chiusa per oltre un’ora per consentire le operazioni di messa in sicurezza. L’auto è andata completamente distrutta

Scrive Igor Gelarda: “Questa notte una volante della Polizia ha preso fuoco a Palermo. Un mio collega ferito. Le cause sono da accertare, ma sembra che sia stato un problema tecnico della autovettura, una Alfa Romeo Tonale. In dotazione dal 2023 a Polizia e Carabinieri. Una macchina che aveva sollevato polemiche (i primi a lamentarsi sono stati i sindacati dei carabinieri) perché ritenuta tecnicamente inadeguata alla attività di polizia. Auguri e massima solidarietà

ai poliziotti coinvolti per una pronta guarigione”.