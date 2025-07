Beve un sorso di latte di nota marca e trova pezzi di vetro: paura in Sicilia, scatta la denuncia

Stava per bere un sorso di latte da una bottiglia appena aperta, quando si è accorta che qualcosa non andava. All’interno del liquido, infatti, c’erano dei frammenti di vetro. È la terribile scoperta fatta da una donna di Vittoria, in provincia di Ragusa, che per fortuna si è resa conto in tempo del pericolo, evitando di ingerire i corpi estranei.

L’episodio, che poteva trasformarsi in tragedia, ha spinto il figlio della donna a presentarsi immediatamente alla caserma dei Carabinieri per sporgere denuncia. Il giovane ha consegnato ai militari la bottiglia di latte sigillata, prodotta da una nota marca nazionale, insieme ai pezzi di vetro rinvenuti all’interno. A corredo della querela, sono state allegate anche delle fotografie che documentano il ritrovamento.

La donna, sebbene scossa, sta bene e non ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche, proprio perché ha bloccato la bevuta prima di deglutire. Tuttavia, come dichiarato ai Carabinieri, si è riservata la possibilità di presentare un referto medico qualora dovesse avvertire qualsiasi tipo di malessere nei prossimi giorni. Sono ora in corso le indagini per risalire alla causa della contaminazione.