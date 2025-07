Morto in casa da giorni, lo trovano i pompieri: la tragedia della solitudine a Trapani

Da giorni un odore nauseabondo si insinuava tra le scale del palazzo. Poi quella porta, che nessuno vedeva più aprirsi da tempo. Dietro, la tragica scoperta: il corpo senza vita di un uomo, solo, ormai in avanzato stato di decomposizione.

Siamo in via Nino Bixio, a Trapani, dove i vigili del fuoco, allertati da un vicino, sono stati costretti a sfondare la porta dell’appartamento.

“Era un odore che ti toglieva il respiro, ogni giorno più forte”, racconta l’uomo che ha dato l’allarme, ancora visibilmente scosso. “Ho capito subito che doveva essere successo qualcosa. Avevo anche chiamato il proprietario di casa, ma tendeva a minimizzare. Alla fine, non potendone più, ho chiamato i soccorsi”.

Una volta forzata la serratura, la terribile conferma: l’anziano giaceva a terra, senza vita. Da quanto tempo? Impossibile dirlo con certezza al momento. Sul posto è intervenuta anche la Polizia per i rilievi del caso. La Procura di Trapani ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso, anche se l’ipotesi più probabile, al momento, resta quella di una morte per cause naturali.

Una tragedia della solitudine che, purtroppo, non rappresenta un caso isolato e riaccende i riflettori sulla condizione di tanti anziani che vivono completamente soli.