Tragico incidente a Patti (ME): scontro mortale tra moto e furgone nell’area industriale

Incidente mortale in Sicilia, morto sul colpo un uomo

Tragico incidente mortale a Patti, in provincia di Messina, questo pomeriggio. Si è trattato di un violento scontro tra un furgone e una moto avvenuto nell’area industriale, precisamente all’incrocio con la strada provinciale che collega Patti a San Piero Patti. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorsi: Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118.

Purtroppo, nonostante l’immediato intervento dei sanitari, per il motociclista non c’è stato nulla da fare. I tentativi di rianimazione si sono rivelati vani e il centauro è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. La notizia ha gettato nello sconforto la comunità locale.

Le forze dell’ordine hanno provveduto a chiudere temporaneamente al traffico il tratto di strada interessato dall’incidente per consentire i rilievi del caso e la rimozione dei mezzi coinvolti. Questo incrocio, purtroppo, è tristemente noto per essere stato teatro di altri incidenti nel corso degli anni, una circostanza che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale in quella zona.

Questo tragico evento si aggiunge alla lunga lista di incidenti mortali che continuano a verificarsi sulle strade siciliane.