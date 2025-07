Una donna è precipitata dal primo piano di una palazzina in via Bevuto, a Termini Imerese. Al momento non sono note le cause dell’accaduto.

Sul posto è immediatamente intervenuto il personale del 118. Non si conoscono le condizioni di salute della donna.

La dinamica è ancora da chiarire e si attendono ulteriori dettagli dalle forze dell’ordine.