Due sub colpiti da embolia gassosa e malattia da decompressione salvati dall’Asp di Palermo

PALERMO – Due interventi salvavita in contemporanea nei centri iperbarici dell’Asp di Palermo nelle isole di Lampedusa e Ustica. Nella giornata di ieri, i due presidi sanitari hanno assistito, rispettivamente, un sub proveniente da Linosa, giunto a Lampedusa in condizioni critiche per un’embolia gassosa, e un altro subacqueo ad Ustica colpito da malattia da decompressione.

Entrambi i pazienti sono stati sottoposti tempestivamente a trattamento iperbarico e hanno avuto una completa regressione della sintomatologia, evitando gravi conseguenze neurologiche. I due interventi confermano l’efficacia e l’efficienza della rete iperbarica attiva nelle isole minori, gestita dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo.