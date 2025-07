Concorso per 12 posti all’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (IRVO) della Sicilia

Palermo – L’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (IRVO) della Sicilia amplia il proprio organico. È stato pubblicato un bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di dodici figure professionali, suddivise tra assistenti e funzionari, da assegnare alle sedi centrali e periferiche dell’ente.

Le posizioni aperte riguardano sei assistenti, di cui quattro con profilo tecnico specialistico e due con profilo amministrativo-gestionale, e sei funzionari, così ripartiti: quattro con profilo tecnico specialistico, uno amministrativo-gestionale e uno economico-contabile.

Per partecipare alla selezione per assistente tecnico è richiesto il diploma di Perito Chimico o Agrario, o titolo equipollente in ambito agroalimentare. Agli aspiranti assistenti amministrativi è richiesto il possesso di un diploma quinquennale.

Per quanto riguarda i profili di funzionario, i candidati al ruolo tecnico dovranno essere in possesso di una laurea in Chimica, Scienze Alimentari, Viticoltura, Enologia, Biologia o Biotecnologie Agrarie. Il profilo amministrativo richiede la laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Relazioni Internazionali, mentre per il profilo economico-contabile è necessaria la laurea in Economia, Finanza, Scienze Aziendali o titolo equipollente.

Oltre ai requisiti specifici sopra elencati, i candidati dovranno possedere i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, tra cui la cittadinanza italiana, l’idoneità fisica e l’assenza di condanne penali.

La procedura concorsuale prevede una possibile prova preselettiva, qualora il numero di domande per ciascun profilo lo richieda. Seguiranno una prova scritta, consistente in quaranta quesiti a risposta multipla su materie specifiche, logica, informatica e situazioni organizzative, e una prova orale sugli argomenti inerenti al profilo scelto, comprensiva di una verifica della conoscenza della lingua inglese. Saranno inoltre valutati i titoli posseduti dai candidati.

Il calendario delle prove e le relative modalità di svolgimento, sia in presenza che da remoto, saranno comunicati successivamente ai candidati ammessi.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso il portale InPA, entro il 27 luglio 2025.