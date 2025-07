Meteo Sicilia, caldo da allerta rossa e temporali pomeridiani

Caldo e afa in Sicilia dove non mancano nemmeno i temporali pomeridiani. Nella giornata di oggi 3 luglio una discreta annaffiata su alcune zone interne del Palermitano dove sono caduti fino a 40 mm. Per domani prevista alta pressione stabile, con tempo buono e temperature leggermente superiori alla media. Dal pomeriggio di nuovo instabilità sparsa sulle zone interne, con temporali che potrebbero essere di forte intensità. Per questo la Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo verde.

Il cielo si presentera’ sereno o poco nuvoloso in mattinata , con addensamenti nuvolosi pomeridiani soprattutto sulle zone interne , ove sara’ possibile qualche rovescio sparso o qualche breve temporale anche intenso, con possibili parziali e rari sconfinamenti sparsi fin sulle coste , altrove poco nuvoloso dal pomeriggio/seraLe #temperature saranno in diminuzione sui settori interni durante l’instabilità , valori di dew point alti soprattutto sui settori occidentali e meridionali I venti soffieranno deboli tra ovest e nord Ovest sul canale di Sicilia, altrove deboli di direzione variabile.I #mari risulteranno calmi o poco mossi.Domani instabilità più intensa al 90% sulle zone interne, con qualche parziale sconfinamento costiero

La protezione civile ha anche dichiarato l’allerta verde in tutta la regioneLa Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso n.131, valido dalle 0.00 del 4 luglio e per le successive 24 ore. Per la città di Palermo è previsto, anche per la giornata di domani, un rischio di ondate di calore di livello 3 (colore rosso). Previste temperature massime percepite di 36 gradi centigradi. Il rischio incendi previsto per domani, infine, è di pericolosità media.