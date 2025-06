Avviso della Protezione civile, allerta caldo rossa a Palermo

La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso n.126, valido dalle 0.00 del 29 giugno e per le successive 24 ore.

Per la città di Palermo è previsto, per la giornata di domani, un rischio di ondate di calore di livello 3 (colore rosso), con temperatura massima percepita di 35 gradi centigradi. Previsto, sempre per domani, un rischio incendi di pericolosità media.

L’anticiclone di matrice africana, con asse disposto tra l’entroterra algerino e la Germania, determinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato per l’intero fine

settimana; La ventilazione sarà moderata dai quadranti settentrionali specie al Sud.

Le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare, registrando valori

massimi generalmente elevati su aree di pianura settentrionali e regioni tirreniche, localmente molto elevati sulle aree interne vallive tra Toscana, Umbria,

Lazio, Campania e Sardegna.