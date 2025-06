Follia al Cervello, paziente aggredisce medico perché aspetta da troppo tempo

PALERMO – Episodio di violenza – l’ennesimo – nel reparto di Medicina Interna dell’Ospedale Cervello di Palermo. Un paziente, esasperato dall’attesa, ha aggredito verbalmente un medico. L’uomo, spazientito per i tempi di attesa, ha dato in escandescenze, minacciando il personale sanitario con urla e insulti, creando scompiglio nel reparto. L’intervento dei Carabinieri si è reso necessario per riportare la calma e contenere la situazione. L’aggressore è stato successivamente denunciato dalle forze dell’ordine.

Cresce la preoccupazione per le aggressioni al personale sanitario

Un evento che si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza del personale sanitario. Negli ultimi mesi, si è registrato un preoccupante aumento delle aggressioni a medici, infermieri e operatori del 118, sia all’interno delle strutture ospedaliere che durante gli interventi di soccorso. Episodi di violenza, spesso scaturiti da frustrazione e impazienza, che mettono a repentaglio l’incolumità di chi si dedica alla cura dei pazienti e compromettono il regolare svolgimento delle attività sanitarie.