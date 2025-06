Violenza brutale a Licata, uomo denunciato per aver preso a calci il cane

Grave episodio di crudeltà verso gli animali nell’Agrigentino, a Licata, dove un uomo è stato colto in flagrante mentre infieriva sul proprio cane.

Calci al proprio cane durante la passeggiata

Nella tarda serata, intorno alle ore 22, una scena di inaudita violenza ha avuto luogo in via Salso. Un residente di quarant’anni, durante quella che doveva essere una normale passeggiata, ha iniziato a colpire il proprio amico a quattro zampe con diversi calci. Il gesto, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto senza un’apparente motivazione, lasciando emergere un quadro di violenza gratuita.

Scatta la denuncia per maltrattamento di animali

La fortuna ha voluto che una pattuglia dei Carabinieri si trovasse in quel momento in un giro di perlustrazione nella zona. I militari hanno assistito alla scena e sono intervenuti immediatamente, procedendo all’identificazione dell’uomo. Nei suoi confronti è stata formalizzata una denuncia per il reato di maltrattamento di animali. Oltre alle conseguenze penali, il quarantenne ora rischia una multa di importo considerevole e il possibile sequestro del cane. L’accaduto è stato inoltre segnalato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per le valutazioni di competenza.