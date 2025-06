Incidente Carini: scontro sulla Statale 113, grave 61enne

CARINI (PALERMO) – Una tranquilla mattina di sole si è trasformata in un teatro di lamiere e sirene sulla strada statale 113. Un violento incidente, avvenuto intorno alle 9 all’altezza di via Prato, nel territorio di Carini, ha coinvolto due scooter Piaggio Vespa e una Mercedes, lasciando sull’asfalto un ferito in condizioni critiche.

Ad avere la peggio è stato A.C., un uomo di 61 anni, che si trovava alla guida di uno dei due scooter. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie ed è stato trasferito d’urgenza dall’ambulanza del 118 al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove ora si trova ricoverato in prognosi riservata.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio della Polizia Municipale di Carini, che ha eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. Secondo una prima ipotesi, i due scooter viaggiavano a velocità sostenuta nella stessa direzione quando, per cause ancora da accertare, si sarebbero urtati. A seguito del primo impatto, la situazione è degenerata: uno dei due scooter è stato proiettato contro un muro a destra della carreggiata, mentre l’altro, condotto dal 61enne, ha invaso la corsia di marcia opposta.

Proprio in quel fatale istante sopraggiungeva una Mercedes, il cui conducente non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro, rivelatosi violentissimo. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Il traffico sulla statale ha subito pesanti rallentamenti per diverse ore. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, tutti e tre i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro per le indagini del caso.