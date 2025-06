Domenica di traffico sulla Palermo-Catania, 3 km di coda alle 9.30

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” si registrano code e rallentamenti di circa tre chilometri nel tratto compreso fra Bagheria e Casteldaccia, nella carreggiata in direzione Catania, per via degli spostamenti dell’utenza in direzione delle località di mare. La situazione è monitorata costantemente dal personale in servizio.

Anas sta mettendo a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli utenti.

Si ricorda inoltre che sono stati previsti presidi di soccorso meccanico lungo la tratta Palermo-Termini Imerese, in entrambe le direzioni. In caso di necessità, il servizio sarà attivato dalla Sala Operativa Anas di Palermo.

Anas ricorda che le criticità maggiori nel tratto di A19 compreso tra Altavilla Milicia e Bagheria sono previste a partire dalle ore 15:00 di questo pomeriggio fino a sera, soprattutto nella carreggiata che da Catania porta a Palermo. Questo scenario si profila per via dei rientri dell’utenza dalle località balneari verso il capoluogo siciliano.

Pertanto, Anas raccomanda agli automobilisti di scegliere orari diversi per programmare le partenze verso Palermo prendendo in considerazione anche la tarda serata. Scegliendo invece di mettersi alla guida nei momenti indicati di maggior flusso di traffico, si potrebbe andare incontro a lunghe code e rallentamenti anche di lunga durata.