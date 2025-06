Allerta meteo gialla in Sicilia, l’avviso della Protezione Civile regionale

Allerta meteo gialla in Sicilia per il 23 giugno. L’avviso, valido per l’intera giornata di domani, 23 giugno, prevede il rischio di rovesci e temporali, con possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile (bollettino n. 25173, prot. n. 28402) segnala precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, che interesseranno principalmente le zone interne e i rilievi della Sicilia centro-meridionale, con picchi di intensità moderata previsti nel pomeriggio.

Pur trattandosi di un livello di allerta “giallo” (attenzione), l’Amministrazione comunale raccomanda particolare cautela, soprattutto nelle aree urbane e in prossimità dei corsi d’acqua. Le precipitazioni, infatti, potrebbero causare disagi, allagamenti, frane e problemi alla rete idraulica, in particolare nelle zone con infrastrutture meno efficienti.

Il Sindaco Francesco Miccichè invita la cittadinanza alla massima prudenza in seguito all’allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile Regionale.