L’Amerigo Vespucci arriva in Sicilia, come prenotare la visita a Palermo

Preparatevi ad ammirare la maestosità dell’Amerigo Vespucci, la nave scuola più affascinante del mondo, pronta a fare scalo in Sicilia! Un’occasione imperdibile per gli appassionati di storia navale, ma anche per chi desidera vivere un’esperienza unica a bordo di un vero gioiello della Marina Militare Italiana.

Un viaggio epico intorno al mondo

L’Amerigo Vespucci, la più antica nave della Marina Militare, ha intrapreso il 1° luglio 2023 una straordinaria circumnavigazione del globo, a vent’anni di distanza dalla sua ultima impresa. Con il motto “Non chi comincia ma quel che persevera”, attribuito a Leonardo da Vinci, questo veliero leggendario toccherà 5 continenti, 30 paesi e 35 porti, percorrendo oltre 46.000 miglia nautiche, portando con sé il prestigio e la tradizione della marineria italiana.

Palermo accoglie la nave più bella del mondo

L’attesissima tappa siciliana vedrà l’Amerigo Vespucci ormeggiare nel porto di Palermo dall’8 all’11 maggio. Un evento di grande richiamo che permetterà a tutti di ammirare da vicino l’eleganza senza tempo di questa nave scuola, un vero e proprio simbolo della marineria italiana. Sarà possibile salire a bordo e scoprire i suoi segreti, immergendosi in un’atmosfera ricca di storia e fascino.

Prenota la tua visita e vivi un’esperienza indimenticabile

A partire dal 3 maggio, sarà possibile prenotare la propria visita a bordo dell’Amerigo Vespucci tramite il sito ufficiale della Marina Militare. La procedura è semplice e intuitiva: compilando un modulo online, si riceverà un QR code valido per tutti i partecipanti inclusi nella prenotazione. Il QR code dovrà essere mostrato all’ingresso, insieme ai documenti forniti durante la registrazione. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile!

Un’occasione per scoprire la storia della marineria italiana

La visita a bordo dell’Amerigo Vespucci rappresenta molto più di una semplice gita turistica. È un’occasione per immergersi nella storia della marineria italiana, scoprire le tradizioni e la vita a bordo di una nave scuola, e ammirare da vicino la maestria artigianale che ha reso l’Amerigo Vespucci un’icona di eleganza e funzionalità. Un’esperienza che lascerà un segno indelebile nella memoria di grandi e piccini.