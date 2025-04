Le Rappresentative Siciliane pronte per il debutto Torneo delle Regioni di futsal in Emilia-Romagna

Tutto pronto in Emilia-Romagna per il prestigioso Torneo delle Regioni di Futsal che vedrà impegnate le quattro rappresentative siciliane sul parquet di gioco. Le rappresentative divise in categoria Under 15, 17, 19 e femminile si sfideranno dal 24 aprile al 1° maggio per rappresentare al meglio la propria regione e portare i propri colori più in alto possibile. Il Torneo rappresenta non solo un momento di confronto tra i diversi giovani atleti di ogni regione, ma allo stesso tempo anche una vetrina per la Nazionale Italiana di Futsal che potrà ammirare da vicino le giovani promesse. Le Rappresentative siciliane si sfideranno nelle fase a gironi con Molise, Calabria e Campania.

Per le Rappresentative Siciliane ritroviamo i seguenti convocati:

Rappresentativa Under 15:

Maio Riccardo, Maria Matteo, Siragusa Angelo, Belfiore Mario, Giuffrida Giuseppe Pio, Papale Federico Augusto, Pitrolino Matteo, Sanna Federico, Vitello Gabriele Pio, Pirrera Luca, Cicciarella Joseph, Randazzo Lorenzo Maria. Questi dodici saranno guidati da mister Terranova Cristian. Vi sono in totale 17 rappresentative suddivise in 2 quadrangolari e 3 triangolari. Si qualificano ai quarti le prime classificate di ogni girone insieme alle seconde classificate dei gironi quadrangolari e alla migliore seconda nell’ambito dei triangolari.

Rappresentativa Under 17:

Iacolino Angelo Aleksandre, Lo Verme Giuseppe, Coppolino Andrea, Isgrò Samuel, Lanteri Tommaso, Camara Amat, Cosenza Nicolas, Aiello Luca Antonino, Lanza Carmelo, Pappalardo Alberto Orazio, Sgalambro Bryan, Cascino Andrea. Questi dodici saranno guidati da mister Valera Fabio. Vi sono in totale 18 rappresentative suddivise in 3 quadrangolari e 2 triangolari. Si qualificano ai quarti le prime classificate di ogni girone e le seconde nell’ambito dei quadrangolari.

Rappresentativa Under 19:

Brancato Carlo, Saine Malik, Cassarino Sebastiano, Incontro Davide, Occhipinti Giovanni, Catanzaro Gaetano, Grammatica Alessio, Macaluso Giorgio, Toscano Alessandro, Terzo Gabriele, Ciccia Salvatore, Nicolosi Andrea. Questi dodici saranno guidati da mister Sciortino Daniele. Vi sono in totale 19 rappresentative suddivise in 4 quadrangolari e 1 triangolare. Si qualificano ai quarti le prime classificate di ogni girone e le 3 migliori seconde nell’ambito dei soli gironi quadrangolari.

Rappresentativa Femminile:

Pagano Carla Pia, Petralito Asia, Imbrosiano Chiara, Baudo Giada, Drago Martina, Carollo Erika, Gennarini Carla, Messina Miriam Concetta, Crispi Francesca, Bertola Irene, Aquino Sabrina, Ferraro Alessia. Queste dodici saranno guidate da mister Nobile Rosario Davide. Vi sono in totale 18 rappresentative suddivise in 3 quadrangolari e 2 triangolari. Si qualificano ai quarti le prime classificate di ogni girone e le seconde nell’ambito dei quadrangolari.

Infine lo staff dirigenziale, tecnico e sanitario della Rappresentativa Siciliana vedrà: Rizza Maurizio a capo della delegazione; Birchler Maximiliano in veste di responsabile regionale; Caramanno Angelo come dirigente accompagnatore; Cavarra Nello come responsabile area tecnica; Palma Simone come team manager; Cutrera Giovanni come coordinatore organizzativo; Giarrusso Andrea come addetto alla comunicazione; La Parola Francesco Paolo in veste di collaboratore; Curreri Leonardo e Lo Porto Marcello saranno i collaboratori tecnici; Gazzè Angelo, Calabretta Angelo e Tarantino Francesco avranno il compito di medici federali e infine Cagnes Vittorio Giuseppe Jr e Tringali Davide seguiranno le rappresentative in qualità di fisioterapisti.

Le Rappresentative siciliane si sfideranno nelle fase a gironi con Molise, Calabria e Campania. Di seguito tutti gironi per ogni categoria:

FEMMINILE



Girone A: Abruzzo, Marche, Trento, Emilia-Romagna

Girone B: Molise, Sicilia, Campania, Calabria

Girone C: Lazio, Basilicata, Lombardia, Sardegna

Girone D: Liguria, Veneto, Umbria

Girone E: Puglia, Piemonte V.A., Toscana

UNDER 19

Girone A: Abruzzo, Marche, Trento, Emilia-Romagna

Girone B: Molise, Sicilia, Campania, Calabria

Girone C: Lazio, Basilicata, Lombardia, Sardegna

Girone D: Friuli V.G., Liguria, Veneto, Umbria

Girone E: Calabria, Molise, Toscana, Trento

UNDER 17

Girone A: Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna

Girone B: Molise, Sicilia, Campania, Calabria

Girone C: Lazio, Basilicata, Lombardia, Sardegna

Girone D: Friuli V.G., Liguria, Veneto, Umbria

Girone E: Puglia, Piemonte V.A., Toscana

UNDER 15

Girone A: Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna

Girone B: Molise, Sicilia, Campania, Calabria

Girone C: Lazio, Basilicata, Lombardia, Sardegna

Girone D: Liguria, Veneto, Umbria

Girone E: Puglia, Piemonte V.A., Toscana



Di seguito i match in cui saranno impegnate le Rappresentative Siciliane:

Femminile:

Molise – Sicilia il 25/04 alle ore 15:00

Sicilia – Calabria il 26/04 alle 0re 15:00

Sicilia – Campania il 27/04 alle ore 15:00

Under 15:

Molise – Sicilia il 25/04 alle ore 9:30

Sicilia – Calabria il 26/04 alle 0re 9:30

Sicilia – Campania il 27/04 alle ore 9:30

Under 17:

Molise – Sicilia il 25/04 alle ore 11:30

Sicilia – Calabria il 26/04 alle 0re 11:30

Sicilia – Campania il 27/04 alle ore 11:30

Under 19:

Molise – Sicilia il 25/04 alle ore 17:30

Sicilia – Calabria il 26/04 alle 0re 17:30

Sicilia – Campania il 27/04 alle ore 17:30