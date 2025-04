Andare in Sicilia per Pasqua, c’è anche l’offerta nave-treno da 30 euro

La Regione Siciliana, in collaborazione con GNV e Italo, presenta una nuova opportunità di viaggio intermodale Treno + Nave per le festività pasquali, a seguito del rapido esaurimento dei biglietti del “Sicilia Express di Pasqua”. Questa iniziativa si propone come soluzione pratica, economica e sostenibile per raggiungere l’isola, valorizzandone il patrimonio turistico e culturale durante il periodo pasquale.

Il pacchetto prevede la partenza il 17 aprile da Torino con destinazione Palermo, effettuando il cambio sulla nave al porto di Napoli. Il ritorno è previsto per il 21 aprile dal porto di Palermo verso Napoli, con successiva prosecuzione verso il nord Italia a bordo di Italo. Il prezzo speciale parte da 30,00 €.

Questo servizio è ideale per chi desidera un viaggio confortevole alla scoperta delle bellezze siciliane. I posti sono limitati ed è possibile prenotare tramite il Call Center dedicato al numero 060708.

L’Assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, sottolinea l’impegno della Regione Siciliana nell’investire in nuove soluzioni di mobilità, offrendo un’opzione economica e comoda per raggiungere la Sicilia.