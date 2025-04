Caterina Cosentino, una delle donne più anziane della Sicilia, si è spenta a 107 anni

Pioppo, frazione di Monreale, piange la scomparsa di una delle sue cittadine più longeve, Caterina Cosentino, affettuosamente conosciuta come Nonna Tina, venuta a mancare oggi all’età di 107 anni. Circondata dall’amore dei suoi tre figli, sette nipoti e numerosi pronipoti, Nonna Tina ha vissuto una vita lunga e ricca, lasciando un segno indelebile nella comunità. Negli ultimi anni, la figlia Angela le ha prestato amorevoli cure, assistendola fino alla fine.

Nata nel 1917, Nonna Tina è stata testimone di eventi storici significativi, che amava condividere con chiunque avesse il piacere di ascoltarla. Una delle donne più anziane della Sicilia, la sua memoria, seppur affievolita dall’età, custodiva ricordi preziosi, come l’arrivo degli americani a Pioppo durante la Seconda Guerra Mondiale.

Nonna Tina, tra le donne più longeve dell’isola, raccontava spesso di quel giorno in cui, ignorando la paura che aveva paralizzato gli altri abitanti di Pioppo, andò incontro ai soldati americani. Mentre alcuni si barricarono in casa e altri fuggirono sulle montagne, la giovane Caterina, con coraggio, si avvicinò a quegli uomini stranieri, ricevendo in dono cioccolato e cibo in scatola. Questo gesto contribuì a rassicurare la comunità, che ricevette aiuti dai soldati, inclusi i paracaduti, poi riutilizzati per confezionare lenzuola e tende. Quell’evento faceva parte dell’Operazione Husky, che nel 1943 portò alla liberazione di Palermo e di altre città siciliane.

Nel corso della sua lunga vita, Nonna Tina, una delle donne più anziane della Sicilia, ha assistito a nove papati e alla transizione dalla Monarchia alla Repubblica, lasciando un patrimonio di ricordi e storie che resteranno vivi nella memoria di chi l’ha conosciuta. La redazione di MonrealeLive porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia Li Mandri-Cosentino.