Cuore dalla Cechia ora batte in Sicilia: il miracolo del trapianto all’ISMETT

Un uomo siciliano di 59 anni affetto da cardiomiopatia dilatativa idiopatica ha ricevuto una nuova speranza di vita grazie a un trapianto di cuore proveniente da Praga. L’intervento, eseguito presso l’ISMETT, è stato reso possibile da una complessa organizzazione che ha coinvolto un’equipe medica specializzata, tecnologie innovative e una collaborazione internazionale tra il Centro Regionale Trapianti della Sicilia e il centro ceco.

Tecnologia innovativa per il trasporto d’organi

Il successo del trapianto è dovuto all’utilizzo dell'”Heart Box”, una tecnologia all’avanguardia che ha permesso di trasportare il cuore per oltre 2.000 km mantenendolo in perfusione con il sangue del donatore. Questo dispositivo innovativo ha consentito di superare i limiti temporali imposti dall’ischemia miocardica, preservando la funzionalità dell’organo durante il lungo viaggio. Il dispositivo “Heart Box” permette al cuore di continuare a battere e ricevere ossigeno durante il trasporto, riducendo i rischi di danni e consentendo controlli biochimici in tempo reale.

Un’equipe medica specializzata per una missione complessa

L’equipe medica di ISMETT, composta da cardiochirurghi, perfusionisti e infermieri, ha viaggiato fino a Praga per prelevare il cuore e garantire il suo trasporto in sicurezza. Il team, guidato dal responsabile del programma di trapianto di cuore di ISMETT, Sergio Sciacca, ha impiegato circa 12 ore per la missione, di cui 6 dedicate alla perfusione dell’organo durante il trasporto.

La solidarietà internazionale e la speranza per il futuro

Il direttore del Centro Cuore di ISMETT, Michele Pilato, ha sottolineato l’importanza della solidarietà internazionale che ha reso possibile questo intervento, evidenziando come un cuore ceco ora batta nel petto di un paziente siciliano. Pilato ha anche ringraziato il Centro Nazionale Trapianti e il Centro Regionale Trapianti per la collaborazione, auspicando una maggiore sensibilizzazione alla donazione di organi in Sicilia. Il paziente è stato dimesso dopo quattro settimane dall’intervento e gode di buona salute.