Incidente mortale a Palermo, donna travolta e uccisa da un camion

Una donna di 67 anni, Maria Antonietta La Mantia, ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente stradale a Palermo. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Gaetano La Loggia e via Bruna Boldrini.

Dinamica dell’incidente

Intorno alle 9 del mattino, la signora La Mantia stava attraversando la strada con delle buste della spesa quando è stata investita da un autocarro Renault Track che trasportava motocicli. L’impatto è stato violento e la donna è stata trascinata per diversi metri.

Decesso in ospedale

Immediatamente soccorsa, Maria Antonietta La Mantia è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo. Purtroppo, a causa delle gravi ferite riportate, è deceduta poco dopo il suo arrivo.

Indagini sull’autista

L’autista del camion, un uomo di 51 anni identificato come N.C., è ora sotto indagine per omicidio stradale. La magistratura ha disposto esami tossicologici per accertare l’eventuale assunzione di alcol o droghe.

Sconforto nel quartiere

La notizia della morte di Maria Antonietta La Mantia, che viveva con il fratello e aveva da poco festeggiato il suo 67esimo compleanno, ha profondamente scosso i residenti del quartiere.