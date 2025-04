Precipita dal secondo piano, 35enne gravissimo a Villa Sofia

Un uomo di 35 anni, le cui iniziali sono R.D., è precipitato dal secondo piano di una palazzina in via Scinà a Castelvetrano, in provincia di Trapani. La polizia municipale sta indagando sull’accaduto per accertare le cause della caduta.

L’uomo è finito sul tetto di un’auto: indagini in corso

Dopo l’impatto con il tetto di una vettura parcheggiata in strada, il proprietario del veicolo ha allertato una pattuglia della polizia municipale presente in zona per un intervento di rimozione di un’auto. Gli agenti hanno prontamente chiamato il 118.

Trasferito al Trauma Center di Palermo

Il 35enne, originario di Palermo e impiegato in un’attività commerciale a Castelvetrano, è stato inizialmente trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. A causa della gravità delle lesioni riportate, tra cui un’emorragia cerebrale, è stato successivamente trasferito al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo.

Polizia Municipale raccoglie testimonianze

La polizia municipale ha già raccolto alcune testimonianze per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le indagini sono ancora in corso.