Omicidio a Partinico: due fratelli fermati per la morte di Gioacchino Vaccaro

## Fermati due fratelli per l’omicidio preterintenzionale di un fruttivendolo a Partinico

Leonardo e Antonino Failla, di 43 e 30 anni, sono stati fermati dalla Squadra Mobile e dai Carabinieri di Palermo con l’accusa di omicidio preterintenzionale. I due fratelli sono sospettati di essere i responsabili del pestaggio di Gioacchino Vaccaro, un fruttivendolo di 45 anni, avvenuto ieri sera a Partinico, in Largo Avallone, durante una violenta lite.

Vittima deceduta dopo il ricovero in ospedale

Dopo la lite, Vaccaro si è recato in ospedale per ricevere cure mediche, ma ha avuto un malore ed è deceduto. Le cause del decesso sono ancora da accertare, ma si ipotizza un’emorragia interna provocata dalle percosse subite. La Procura di Palermo ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

La dinamica dell’aggressione è ancora oggetto di indagine. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato alla morte di Vaccaro, molto conosciuto a Partinico per la sua attività di fruttivendolo in Largo Avallone. La polizia sta analizzando le possibili registrazioni di videosorveglianza della zona per raccogliere ulteriori elementi utili all’indagine.