Temporali e neve, allerta meteo arancione e gialla in Sicilia

Allerta meteo in Sicilia per martedì 1 aprile. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta arancione (preallarme) per rischio idrogeologico per la giornata di martedì 1 aprile 2025, valida dalle ore 00:00 alle ore 24:00. Le zone interessate dall’allerta arancione sono il Nord-Est della Sicilia, sia sul versante tirrenico che ionico, comprese le Isole Eolie.

Allerta gialla per diverse aree dell’isola

Un’allerta gialla (attenzione) è stata diramata per le seguenti zone: Centro-Settentrionale (versante tirrenico), Nord-Occidentale (isole Egadi e Ustica), Sud-Orientale (versante Stretto di Sicilia e versante ionico), e il bacino del fiume Simeto.

Vigilanza generale per sud-ovest e centro-sud

Le zone Sud-Occidentale (inclusa Pantelleria) e Centro-Meridionale (con le isole Pelagie) sono state poste in allerta verde, che indica una vigilanza generale.

Previsioni meteo dettagliate

Si prevedono piogge da sparse a diffuse, con possibili rovesci o temporali, sul settore tirrenico centrale e sui versanti ionici, con accumuli moderati. Piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sono attese anche nelle altre zone, con accumuli generalmente deboli, ma che potrebbero raggiungere livelli moderati sui settori settentrionali e orientali. Neve sulle vette più alte.