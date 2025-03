Omicidio a Partinico, ucciso un uomo di 46 anni

Omicidio a Partinico. Nel corso una rissa scaturita da futili motivi è morto Gioacchino Vaccaro, 46 anni, fruttivendolo. Nella rissa sarebbe rimasto ferito anche il figlio 17 enne.

La rissa sarebbe avvenuta attorno alle 17. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, è sceso in strada per difendere il figlio picchiato da due giovani in Largo Avellone. Il ragazzo di 17 anni avrebbe rimproverato i due aggressori che sarebbero passati ad alta velocità in strada. I due aggressori a bordo di un’auto sono tornati indietro e hanno picchiato il ragazzo di 17 anni davanti la madre. La donna ha chiamato in soccorso il marito. E anche lui è stato picchiato in modo violento. Portato all’ospedale Civico di Partinico, è morto.

Gli autori del pestaggio sono fuggiti e si sono consegnati ai carabinieri. Indaga la polizia di Partinico.

Seguiranno eventuali aggiornamenti