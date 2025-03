Tragico schianto sulle strade siciliane, morto Giovanni Milazzo: 26 anni

Giovanni Milazzo, classe 199, è la vittima di un grave incidente mortale avvenuto a Vittoria nel Ragusano. Nel corso dell’incidente sono rimaste coinvolte un’autovettura e un camion. E’ accaduto in contrada Alcerito, area di produzione orticola.

A scontrarsi, un furgoncino Peugeot e un camion. Ad avere la peggio il conducente del furgoncino, il giovane Giovanni Milazzo, vittoriese di 26 anni.

L’ incidente è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina sulla stradale Alcerito che porta dalla zona del mercato di Vittoria verso il mare. Dalle prime informazioni sembra che Giovanni Milazzo stesse transitando in direzione Scoglitti quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si è scontrato con un camion che viaggiava in direzione opposta. L’’impatto è stato tremendo e, purtroppo, per il giovane vittoriese non ce stato nulla da fare.

Sul posto per i rilievi di rito la polizia municipale di Vittoria. Giovanni Milazzo lascia una figlioletta di 3 anni ed un’intera comunità attonita.