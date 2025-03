Amat assume autisti a Palermo, 58 i posti: requisiti e come inviare le candidature

L’Azienda Municipalizzata Auto Trasporti (AMAT) di Palermo ha annunciato un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 58 autisti di autobus. Le nuove risorse saranno impiegate con un contratto di apprendistato professionale full-time della durata massima di tre anni. Questo bando sostituisce il precedente concorso indetto a gennaio, che è stato annullato con delibera del Consiglio di Amministrazione, pur mantenendo invariata la tipologia contrattuale offerta.

Requisiti di ammissione: età, cittadinanza e titoli

Per partecipare alla selezione, i candidati devono possedere specifici requisiti. Innanzitutto, l’età deve essere compresa tra i 18 e i 29 anni e 120 giorni. Il superamento di questo limite comporta l’esclusione automatica dalla procedura concorsuale. È richiesta la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini di Paesi extra-UE possono partecipare se in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, modificato dall’art. 7 della Legge 6 agosto 2013, n. 97. È inoltre necessaria l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza e il godimento dei diritti civili e politici.

I candidati devono essere in possesso della licenza media (scuola secondaria di primo grado), della patente di guida DE con almeno 15 punti residui e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto persone, anch’essa con un saldo punti non inferiore a 15. Entrambi i documenti devono essere in corso di validità. Si richiede idoneità fisica e psico-attitudinale per lo svolgimento delle mansioni di conducente di linea. I candidati non devono avere condanne penali definitive che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, né provvedimenti di prevenzione o misure che impediscano l’accesso agli impieghi pubblici. Non devono essere stati destituiti, dispensati per scarso rendimento o motivi disciplinari, licenziati o decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito con documenti falsi o invalidi.

Prove d’esame: prova pratica di guida

La selezione prevede una prova pratica di guida su autobus AMAT, che potrebbe essere videoregistrata. I candidati dovranno presentarsi nella sede d’esame muniti di patente DE e CQC in corso di validità, pena l’esclusione. La prova pratica ha un punteggio massimo di 80 punti e si considera superata con un punteggio minimo di 48.

Graduatoria e valutazione dei titoli

Al termine della prova pratica, AMAT pubblicherà la graduatoria provvisoria sul proprio sito web. I candidati che avranno ottenuto almeno 48 punti saranno invitati a presentare, entro 15 giorni, la documentazione relativa ai titoli di studio posseduti alla data di scadenza del bando. I titoli valutabili sono il diploma di scuola secondaria di secondo grado, la laurea e il corso BLS-D (Basic Life Support – Defibrillation). Al diploma di maturità vengono assegnati da 4 a 16 punti, in base al voto conseguito (da 60 a 100). La laurea e il corso BLS-D valgono 2 punti ciascuno, per un massimo di 20 punti totali per i titoli.

Presentazione della domanda e quota di partecipazione

La domanda di partecipazione, corredata da copia fronte/retro del documento di identità e delle patenti DE e CQC (se già posseduta), deve pervenire ad AMAT entro il 24 aprile 2025. Può essere inviata tramite PEC all’indirizzo amat.segrgen@pec.it entro le ore 16:00 del 24 aprile 2025, indicando nell’oggetto “Selezione – Contratto di apprendistato per O.E.”. In alternativa, è possibile consegnare la domanda presso il protocollo aziendale in Via Roccazzo n. 77 a Palermo, entro le ore 16:00 del 24 aprile 2025. Non saranno accettate domande inviate con modalità diverse o oltre il termine stabilito.

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento di 15 euro sul conto corrente bancario intestato ad “Amat Palermo S.p.A. Socio Unico Comune di Palermo” (IBAN IT49A0306904630100000046111, Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.), specificando nella causale “Selezione – Contratto di apprendistato per O.E. – Codice Fiscale – Cognome e Nome”. Chi ha già presentato domanda per il bando del 31 gennaio 2025 può allegare la copia del versamento precedentemente effettuato.