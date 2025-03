Piogge e temporali sulla Sicilia: scatta l’allerta della Protezione civile

La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per tutta la Sicilia per la giornata di giovedì 27 marzo. Si prevedono piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la regione, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Un’allerta gialla indica la possibilità di fenomeni meteorologici intensi, localmente pericolosi o che potrebbero interferire con lo svolgimento di attività specifiche.

Movimento della Depressione e Formazione di un Minimo di Pressione

Una circolazione depressionaria in quota, attualmente presente sui bacini occidentali italiani, si sposterà verso est. Questo movimento sarà rallentato da un’area di alta pressione stabile nei Balcani. Questa interazione favorirà la formazione di un minimo di pressione sul Mar Adriatico. Questo minimo non solo aumenterà le precipitazioni in diverse zone della Sicilia, ma intensificherà anche i venti da nord, portando masse d’aria fresca e mantenendo le temperature al di sotto delle medie stagionali.

Previsioni Specifiche per Giovedì e Venerdì

Giovedì 27 marzo, le piogge interesseranno principalmente le zone occidentali e settentrionali dell’isola. Venerdì 28 marzo, si prevede un’ulteriore intensificazione dei fenomeni, con il vortice depressionario che si sposterà verso il Tirreno sud-orientale. Questo potrebbe causare accumuli pluviometrici abbondanti sul versante tirrenico della Sicilia, accompagnati da venti di maestrale che potrebbero raggiungere intensità di burrasca. In entrambi i giorni, sono possibili grandinate localizzate, anche lungo le coste, e nevicate sulle cime più elevate delle Madonie.

Previsioni per il Weekend e Fine Marzo

Sabato 29 marzo, la situazione meteorologica migliorerà, ma persisterà una certa variabilità, con possibilità di precipitazioni residue. Tuttavia, l’arrivo di una nuova saccatura di aria fredda di origine polare potrebbe portare a un nuovo peggioramento del tempo nel corso del weekend e fino alla fine di marzo, con instabilità e temperature inferiori alle medie stagionali. L’evoluzione di questo nuovo peggioramento dipenderà dalla traiettoria di un nuovo ciclone (bassa pressione) che si formerà in questo periodo. Ulteriori dettagli saranno forniti nei prossimi aggiornamenti.