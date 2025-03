Drammatico scontro auto-scooter: vittima un 58enne

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di San Giovanni Galermo ieri sera intorno alle 20:30. Un violento impatto tra un’automobile e uno scooter ha spezzato la vita di un uomo di 58 anni, che si trovava alla guida del mezzo a due ruote. La collisione è avvenuta lungo la strada che conduce a San Giovanni Galermo, gettando nello sgomento gli automobilisti presenti.

Immediatamente dopo lo scontro, sono scattati i soccorsi. Un’ambulanza è giunta rapidamente sul luogo dell’incidente, ma ogni tentativo di salvare la vita del centauro è risultato vano. L’uomo è deceduto sull’asfalto, lasciando dietro di sé un’atmosfera di profonda tristezza e incredulità. Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo, mentre i presenti assistevano impotenti alla tragedia.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti della Polizia Municipale di Misterbianco hanno collaborato nelle operazioni di gestione del traffico e di messa in sicurezza dell’area. Le autorità stanno ora lavorando per accertare le responsabilità e fare piena luce sulle cause che hanno portato a questo tragico evento.