Ritrovato senza vita l’83enne scomparso a Partinico

Dopo cinque giorni di incessanti ricerche, Moustaquim Bouchaib, 83 anni, originario del Marocco e residente a Partinico, è stato trovato senza vita in un fossato nelle campagne di contrada Cicala. Il corpo, non visibile a occhio nudo a causa della fitta vegetazione, è stato localizzato grazie all’utilizzo di droni.

Il ritrovamento del corpo

Il ritrovamento è avvenuto a poca distanza dal luogo in cui era stata rinvenuta la bicicletta dell’anziano la sera precedente. Gli speleologi dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo, mentre la polizia scientifica ha effettuato i rilievi del caso, cercando tracce utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le indagini sulla morte

Il corpo presenta diverse ferite, e gli inquirenti stanno indagando per accertare se siano state causate da una caduta accidentale o da altre circostanze.

Le ricerche

Le ricerche, durate cinque giorni, hanno visto l’impiego di elicotteri della polizia, carabinieri, vigili del fuoco, diverse associazioni di protezione civile e la polizia municipale. L’area di contrada Cicala era stata individuata come zona di interesse dopo che l’anziano aveva risposto a una chiamata della moglie, poche ore dopo la scomparsa, ammettendo di essersi perso e di non sapere dove si trovasse. L’analisi della cella telefonica agganciata durante la chiamata aveva confermato la posizione.

L’attivazione del Centro Operativo Comunale

Da lunedì, il sindaco Pietro Rao aveva attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare i soccorsi. Le ricerche precedenti, concentrate nelle zone di Mirto e del lago Poma, si erano rivelate infruttuose. Moustaquim Bouchaib era una figura nota in città, in quanto lavorava come parcheggiatore nei pressi del cimitero e si spostava sempre con la sua bicicletta.