Messina Denaro e il tumore, tra diagnosi e intervento pochi giorni, mesi per i siciliani

Il caso di Matteo Messina Denaro, arrestato dopo trent’anni di latitanza, ha portato alla luce un sistema sanitario a due velocità. Sono tanti gli interrogativi sull’equità e l’accessibilità alle cure mediche in Sicilia. Mentre i cittadini comuni spesso affrontano lunghe liste d’attesa per visite specialistiche, esami diagnostici e interventi chirurgici, Messina Denaro, sotto il falso nome di Andrea Bonafede, ha beneficiato di un percorso sanitario rapido ed efficiente, riuscendo ad ottenere in tempi record tutte le prestazioni necessarie per la diagnosi e il trattamento del suo tumore al colon.

Dalla Diagnosi all’Intervento in Dieci Giorni

La ricostruzione degli eventi, emersa dalle indagini del pm Gianluca Di Leo nel processo contro il medico Alfonso Tumbarello, rivela una sequenza di interventi medici eccezionalmente celere. Nel novembre 2020, Messina Denaro, si sottopone a una colonscopia presso lo studio privato del dottor Francesco Bavetta a Marsala. In sole 24 ore, il campione di tessuto viene inviato per l’esame istologico all’ospedale di Castelvetrano. Il referto, che conferma la diagnosi di carcinoma, arriva il 5 novembre. Contemporaneamente, il dottor Tumbarello prescrive la visita chirurgica e predispone il ricovero. Il 6 novembre, Messina Denaro viene visitato dal responsabile di Chirurgia dell’ospedale di Mazara del Vallo, e il 9 novembre ottiene il ricovero. L’intervento chirurgico viene eseguito il 13 novembre, seguito dalle dimissioni il 18 novembre.

Un trattamento privilegiato che solleva interrogativi

Questo iter diagnostico-terapeutico, concluso in soli dieci giorni, contrasta fortemente con la realtà vissuta da molti pazienti siciliani, costretti ad attendere mesi, se non anni, per ottenere le stesse prestazioni. L’efficienza del sistema sanitario nel caso di Messina Denaro solleva domande sulla disparità di trattamento e sull’esistenza di percorsi preferenziali. Mentre il latitante, grazie a una falsa identità, accedeva rapidamente alle cure, molti cittadini sono costretti a lunghe e snervanti attese, con gravi conseguenze per la loro salute.

