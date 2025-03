Poste Italiane assume anche in Sicilia, requisiti e scadenza

Poste Italiane apre le porte a nuovi impiegati in Sicilia e altre città italiane. L’azienda infatti sta ampliando il proprio organico e offre interessanti opportunità di lavoro come operatore di sportello a tempo pieno e indeterminato in diverse città italiane, tra cui Mazara del Vallo (TP), dove è richiesta la conoscenza della lingua araba. Le posizioni aperte sono disponibili anche a Milano, Modena, Reggio Emilia e Torino.

L’operatore di sportello rappresenta l’azienda e interagisce direttamente con la clientela, rispondendo alle loro esigenze e fornendo un servizio di alta qualità. Questo ruolo richiede spiccate capacità comunicative e relazionali, oltre a un approccio proattivo, organizzato e digitale nella risoluzione delle problematiche. È fondamentale essere costantemente aggiornati sull’offerta di prodotti e servizi Poste Italiane.

Per candidarsi è necessario possedere un diploma di scuola media superiore con una votazione minima di 70/100 o 42/60. Per la posizione a Mazara del Vallo, è indispensabile un’ottima conoscenza della lingua araba. Poste Italiane offre un contratto a tempo indeterminato full-time, un percorso di formazione continua con affiancamenti, corsi specialistici e opportunità di crescita professionale basate sul merito.

Gli interessati possono presentare la propria candidatura entro il 19 marzo esclusivamente online, consultando la sezione “Lavora con noi” del sito web di Poste Italiane.