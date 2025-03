A Palermo il Salone Didattico Solidale: formazione al servizio delle famiglie meno abbienti

La scuola professionale Infaop di via Castellana 110 ha inaugurato il “Salone Didattico Solidale”, un’iniziativa innovativa che coniuga formazione e supporto sociale. L’obiettivo è duplice: offrire agli studenti dei corsi di estetica e acconciatura un’opportunità formativa sul campo e garantire servizi gratuiti a chi, per difficoltà economiche, spesso rinuncia a trattamenti estetici e per la cura della persona. Grazie a questa iniziativa, la scuola professionale Infaop non solo favorisce l’inserimento lavorativo dei suoi studenti, ma contribuisce attivamente al benessere sociale.

Il progetto prende vita in una delle aree periferiche di Palermo, in una zona che abbraccia quartieri popolari come Borgo Nuovo, Passo di Rigano, Cep, Uditore e Cruillas. Il “Salone Didattico Solidale offrirà ogni lunedì e mercoledì servizi gratuiti di manicure, pedicure, pulizia e trattamenti viso, shampoo, piega, taglio e rasatura, permettendo agli allievi di esercitarsi in un ambiente realistico e ai clienti di ricevere cure estetiche a titolo gratuito o con un contributo volontario.

Già dal primo giorno di attività, il Salone Didattico Solidale ha ricevuto riscontri positivi da parte dei cittadini che hanno aderito all’iniziativa. “Ho saputo dell’iniziativa tramite social – afferma Salvatore Miranda, che ha effettuato del servizio taglio, piega e sopracciglie – . Devo dire che mi sono trovato abbastanza bene, l’allievo Christian Garufi ha fatto un ottimo lavoro. Una bella idea da portare avanti, perché c’è tanta gente che non può permettersi nemmeno di pagare un barbiere. Portarla qui e aiutarla è un’ottima cosa. Ed è, naturalmente, anche un modo per fare crescere gli allievi della scuola”.

Anche Tania Viviano, a cui l’apprendista Mira Agata Martina ha eseguito il servizio piega, ha espresso il suo entusiasmo: “Già nella zona si è sparsa la voce, in tanti vogliono provare. L’iniziativa mi piace molto perché è un modo per conoscere come si lavora in questo tipo di scuole. Devo dire che i ragazzi sono molto professionali, ho avuto l’impressione di essere in un vero salone di bellezza. A dire il vero non me l’aspettavo”.

“Interessante e professionale – aggiunge Maddalena Sanfilippo, a cui l’alunna Cloe Giangreco ha fatto la pulizia del viso – . Il servizio offerto è ottimo, mi sono rilassata. I ragazzi sono professionali e mi hanno messo subito a mio agio. Spero di poter ripetere a breve questa esperienza”.*

Soddisfatto da questo primo test, il direttore di Infaop Gabriele Albergoni che spiega il valore del progetto: “Il Salone Didattico Solidale nasce dall’idea di coniugare l’esperienza di un’impresa formativa con la possibilità di offrire servizi gratuiti al territorio. I nostri alunni dei percorsi di acconciatura ed estetica avranno così l’opportunità di operare a contatto con il pubblico, simulando l’attività lavorativa, e i clienti potranno beneficiare gratuitamente dei trattamenti. Il nostro salone solidale vuole agevolare tutti coloro che per motivi economici spesso rinunciano a questo genere di servizi, offrendo loro la possibilità di accedervi gratuitamente o, eventualmente, donando un contributo volontario che sarà utilizzato per l’approvvigionamento dei prodotti”.

Il servizio andrà avanti fino alla fine dell’anno scolastico, ogni lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30. solo su prenotazione. Per chi volesse usufruirne può chiamare il numero 388 8955135.