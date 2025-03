70enne cade da tetto mentre fa lavori, è un prognosi riservata

Un uomo di 70 anni residente a Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, è stato vittima di una grave caduta questa mattina. L’incidente si è verificato intorno alle 9:30 mentre l’uomo si trovava sul tetto di un’abitazione in campagna, impegnato in alcuni lavori insieme al figlio.

A seguito della caduta da un’altezza di circa tre metri, il figlio ha prontamente allertato il 118. La centrale operativa ha disposto l’invio dell’elisoccorso con a bordo un medico rianimatore.

Giunti sul posto, i sanitari hanno riscontrato la gravità delle condizioni dell’anziano. L’uomo è stato quindi elitrasportato con urgenza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Presso il nosocomio nisseno, il settantenne è stato sottoposto ad un intervento di neurochirurgia.

Attualmente, l’uomo si trova ricoverato in prognosi riservata.