Regalo di mamma Rai, torna il Commissario siciliano più amato di sempre

Montalbano torna su Rai in una maratona per il centenario di Camilleri. Per celebrare il centenario dello scrittore siciliano la Rai riproporrà tutti i 37 episodi de Il Commissario Montalbano, la fortunata serie televisiva tratta dai romanzi dello scrittore siciliano e interpretata da Luca Zingaretti. Un’occasione imperdibile per i fan di immergersi nuovamente nelle atmosfere di Vigata e seguire le indagini del celebre commissario.

Un omaggio al genio di Camilleri

La fiction, uno dei prodotti di maggior successo della Rai, ha conquistato il pubblico nazionale e internazionale grazie alla geniale intuizione di Camilleri nel creare un personaggio unico e indimenticabile. Il successo è stato amplificato dall’interpretazione di Luca Zingaretti, che ha saputo dare al commissario un volto e delle peculiarità inconfondibili.

Quando rivedere le indagini di Montalbano?

La maratona montalbaniana inizierà domenica 27 aprile su Rai1, con la programmazione in ordine cronologico di tutti gli episodi, come anticipato dal blog di Antonio Genna. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il centenario della nascita di Camilleri, scomparso nel 2019. L’ultimo episodio inedito, “Il Metodo Catalanotti”, è andato in onda l’8 marzo 2021.

Il futuro della serie: tra speranze e conferme

Da allora, i telespettatori si interrogano su un possibile ritorno del commissario sul piccolo schermo. Luca Zingaretti ha escluso di tornare a interpretare il ruolo, e anche Peppino Mazzotta, interprete dell’ispettore Fazio, ha confermato la conclusione del ciclo televisivo, sottolineando l’assenza di figure chiave come Camilleri, il regista Alberto Sironi e lo scenografo Luciano Ricceri. Mazzotta, tuttavia, non chiude completamente la porta alla speranza, auspicando la realizzazione di un ultimo episodio tratto da “Riccardino”, l’ultimo romanzo della saga, per dare una degna conclusione alla storia del commissario.

Un viaggio nella Sicilia di Montalbano

Anche se le possibilità di nuovi episodi sembrano remote, i fan potranno rivivere le emozioni delle passate indagini, immergendosi nella Sicilia di Montalbano e godendosi ancora una volta le straordinarie storie create da Andrea Camilleri.