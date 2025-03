Occhio alle multe sulla SS624 Palermo-Sciacca: l’autovelox ora controlla anche RCA e revisione

San Giuseppe Jato – Guidatori siciliani, prestate attenzione. Sulla Strada Statale 624 Palermo-Sciacca, nel territorio comunale di San Giuseppe Jato, il controllo da oggi si fa più severo. Non solo controlli elettronici velocità, ma anche assicurazione RC e revisione saranno verificate tramite l’autovelox.

Il Comune di San Giuseppe Jato ha comunicato l’attivazione di un sistema di controllo integrato. L’apparecchio, già impiegato per monitorare la velocità dei veicoli, ora incrocerà i dati rilevati con quelli delle compagnie assicurative e del database delle revisioni.

Questa nuova funzionalità si basa sul Codice della Strada, che permette di accertare la mancanza dell’assicurazione RC Auto e l’irregolarità della revisione attraverso il confronto dei dati raccolti dagli strumenti di controllo elettronico, inclusi autovelox, tutor e telecamere ZTL.

Pertanto, chi percorre la SS 624, all’altezza di San Giuseppe Jato, dove già dal 26 febbraio è attivo un autovelox per il controllo della velocità, dovrà assicurarsi di essere in regola con tutti gli obblighi di legge, pena sanzioni. Il nuovo sistema renderà più efficace la lotta contro chi circola senza la copertura assicurativa o con veicoli non revisionati, garantendo maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.