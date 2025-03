Il Sicilia Express anche a Pasqua, la Regione ti riporta a casa con 29,90 euro

Sicilia Express: ritorno a casa per Pasqua 2025 all’insegna del risparmio. Il caro-voli che spesso caratterizza il periodo pasquale non sarà più un ostacolo per i siciliani fuori sede desiderosi di tornare a casa per le festività. La Regione Siciliana, in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani, ripropone il “Sicilia Express” dopo il successo dell’edizione natalizia. Questo servizio ferroviario agevolato offre la possibilità di rientrare nell’Isola a tariffe accessibili, permettendo a studenti e lavoratori di riabbracciare i propri cari senza gravare eccessivamente sul portafoglio.

Un viaggio esperienziale nel cuore della Sicilia

Il “Sicilia Express” non si limita a trasportare passeggeri, ma offre un’esperienza immersiva nella cultura siciliana. Durante il viaggio, i passeggeri potranno godere di momenti di convivialità, degustazioni di prodotti tipici e attività culturali che celebrano le tradizioni dell’isola. L’edizione natalizia, con oltre 540 passeggeri e il tutto esaurito, ha dimostrato l’entusiasmo per questa iniziativa e preannuncia un successo ancora maggiore per le prossime edizioni.

Novità Pasqua 2025: collegamenti in pullman integrati

L’edizione pasquale del “Sicilia Express” si arricchisce di un servizio di autobus integrato, pensato per ampliare la portata del progetto. Due linee di pullman partiranno rispettivamente da Bolzano (con fermate a Trento, Verona, Mantova e Modena) e da Trieste (con fermate a Venezia, Padova, Ferrara e Bologna), per poi confluire nel treno principale. Una integrazione che permetterà a un maggior numero di siciliani residenti nel Nord Italia di usufruire del servizio.

Date, itinerario e tappe del Sicilia Express

Le date previste per le partenze del “Sicilia Express” sono il 18 e 19 aprile, con ritorno il 21 e 22 aprile. Possibili ulteriori partenze sono previste per il ponte del 25 aprile e del 1° maggio. L’itinerario prevede tappe nelle principali città italiane: Novara, Milano Porta Garibaldi, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Arezzo, Roma Tiburtina e Salerno. Da Messina, il treno si dividerà in due tratte: una verso Siracusa (con fermate a Taormina, Giarre, Acireale, Catania, Lentini e Augusta) e l’altra verso Palermo (con fermate a Milazzo, Capo d’Orlando, Santo Stefano, Cefalù, Termini Imerese e Bagheria).

Tariffe agevolate per un ritorno a casa accessibile

Il costo del biglietto, comprensivo del trasporto in autobus, è di 29,90 euro, un prezzo competitivo rispetto ai voli aerei, spesso proibitivi durante il periodo pasquale. Questa tariffa agevolata rende il “Sicilia Express” un’opzione conveniente per chi desidera trascorrere le festività pasquali in famiglia.

Miglioramenti continui e coinvolgimento dei viaggiatori

La Regione Siciliana si impegna a migliorare costantemente il servizio, raccogliendo feedback dai viaggiatori attraverso sondaggi online. Questo permetterà di adattare le date e gli itinerari alle esigenze degli utenti. Inoltre, è previsto il coinvolgimento di testimonial e influencer per promuovere l’iniziativa e rafforzare il legame tra la Sicilia e i suoi cittadini residenti in altre regioni italiane. Il “Sicilia Express” si propone come un’occasione di festa e condivisione, un viaggio speciale che celebra l’identità siciliana.