Scirocco e caldo in Sicilia e i piromani si svegliano: primi roghi del 2025

Forti raffiche di Scirocco stanno investendo la provincia di Messina dal pomeriggio di oggi, creando notevoli disagi e alimentando diversi incendi. La forza del vento, particolarmente intensa in quota, ha contribuito alla rapida propagazione delle fiamme in diverse aree del territorio. Le zone maggiormente colpite risultano essere Sant’Agata di Militello, San Pier Niceto (contrada Contura) e le colline tra Barcellona Pozzo di Gotto e Castroreale, nella zona retrostante Maloto.

Disagi alla circolazione sull’autostrada A20

Lo Scirocco ha causato problemi anche alla circolazione stradale, in particolare sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Molti conducenti di camion e autoarticolati, per evitare pericoli derivanti dalle forti raffiche di vento, hanno preferito fermarsi, causando rallentamenti e code. Segnalazioni pervenute da automobilisti in transito indicano la presenza di lunghe file di camion in prossimità dello svincolo di Rocca di Caprileone.

Incendi a Sant’Agata di Militello e San Pier Niceto

Un vasto incendio sta impegnando le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello. Le fiamme, alimentate dal forte vento di Scirocco, stanno interessando la zona di San Basilio, un’area impervia e difficilmente raggiungibile via terra. Data la complessità della situazione, è stato richiesto l’intervento di un canadair. Al momento, l’incendio non minaccia direttamente le abitazioni, ma la situazione è costantemente monitorata per evitare che il rogo si propaghi verso il centro abitato. Un altro incendio è divampato nel pomeriggio a San Pier Niceto, in contrada Contura. Le forti raffiche di vento hanno contribuito alla rapida espansione delle fiamme lungo la strada provinciale che collega la zona collinare con l’abitato e il campo sportivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milazzo e la protezione civile, coordinati dal sindaco Domenico Nastasi. Secondo alcune testimonianze, non si esclude la possibilità che l’incendio sia di origine dolosa. Anche il distaccamento dei vigili del fuoco di Messina ha inviato due squadre a supporto delle operazioni di spegnimento.